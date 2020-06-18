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Чем заняты участники "Активного долголетия" онлайн

15:19
  • четверг
  • 18 июня 2020

Танцы, йога, иностранные языки и философия - всё в интернете

На время пандемии, чтобы не подвергать  пожилых москвичей опасности заражения  коронавирусом, занятия решили проводить по интернету. Участники "Активного долголетия" новинку оценили. Но под конец самоизоляции явно соскучились по непосредственному, живому общению и занятиям под открытым небом.

Любовь Адамовна уже привычно подключается к онлайн-занятиям. У неё расписана вся неделя! Гимнастика, школа моделей, программа "Здоровое питание". Признается - когда все вынуждены были оставаться дома, поначалу даже испугалась. Одиночества. Дети далеко - давно живут в Италии. Но вот такие онлайн-уроки оказались спасением.

"Это дает еще повод общения, повод движения, держать себя в форме и не чувствовать себя изолированным в этом мире", - сказала участница программы "Московское долголетие" Любовь Ткачук.

В столичных Центрах социальной защиты - пока только сотрудники. Татьяна Артиш - преподаватель восточных танцев и йоги - в спортзале одна. Но и во время онлайн занятий у неё всё под контролем. Успевает заметить успехи и ошибки каждого, поправить, что-то посоветовать.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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