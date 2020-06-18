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В Москве вновь ограничат движение ради репетиции Парада

15:19
  • четверг
  • 18 июня 2020

С 17:30 и до завершения репетиции

18 июня вечером в Москве вновь будут перекрыты десятки улиц. Это связано с продолжением репетиций парада Победы. Ограничивать движение начнут уже с 17:30 от улицы Нижние Мнёвники.

Частично перекроют улицу Крылатская, Карамышевский мост, Народного Ополчения и проспект Маршала Жукова. Кроме того, Звенигородское шоссе в сторону Красной Пресни и Баррикадной, далее отрезок Садового кольца до Триумфальной площади, Тверскую до Охотного ряда и все прилегающие улицы.

После репетиции техника будет возвращаться к месту дислокации. Поэтому с 10 вечера перекроют  от Тверской  и Страстного бульвара. Закроют Большой Каменный мост, Боровицкую площадь,  часть Садового кольца. Далее техника проследует в сторону Нижние Мнёвники. Ограничения снимут по мере прохождения колонны.

 

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