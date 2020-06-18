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В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца

13:55
  • четверг
  • 18 июня 2020

За сутки подтверждено 1040 случаев заражения

В Москве за минувшие сутки выявлено 1040 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое значение за два месяца, сообщили в столичном оперативном штабе.

Там отметили, что 42,9% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% - от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% - старше 80 лет. 6% среди заболевших - дети.

По данным на 18 июня, в России с начала пандемии подтвержден 561091 случай заражения коронавирусом. Выздоровели почти 314 тысяч человек. 7660 зараженных скончались.

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