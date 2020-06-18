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Минобороны: вакцину от коронавируса ввели добровольцам

14:38
  • четверг
  • 18 июня 2020

За состоянием их здоровья непрерывно следят опытные специалисты

Опытные образцы вакцины от коронавируса ввели первой группе добровольцев. Об этом сообщили в Минобороны.

Тестирование проводилось в госпитале имени Бурденко. Всего было вакцинировано 18 человек. Перед процедурой добровольцев разделили на две группы. Каждой ввели разные компоненты препарата. Как уточнили в оборонном ведомстве, побочных эффектов и других осложнений не выявлено. Все участники тестирования чувствуют себя хорошо. За состоянием их здоровья непрерывно следят опытные специалисты. В ближайшие дни, после всех проверок, вакцину введут другой группе добровольцев.

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