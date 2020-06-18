Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

Президент обмолвился о родных

Глава России Владимир Путин сказал, что у внуков есть возможность позвонить ему в кремлевский кабинет.

"Дозвониться могут, они дозваниваются", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Ее видеоанонс у себя в Instagram опубликовал журналист Павел Зарубин.

Владимир Путин редко говорит о личной жизни. В 2017 году он сообщил, что у него недавно родился второй внук, старший уже ходит в детский сад.

Имена малышей президент держит в секрете. "Я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах", - объяснил Путин в ходе "Прямой линии".

В разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном президент России признался, что нечасто видит внуков.

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