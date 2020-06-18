Путину доложили, как идет контроль за расходами бюджета

Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу

О контроле за расходованием бюджетных средств, идущих на нацпроекты и борьбу с коронавирусом, говорили в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

"Хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты. Как идёт эта работа?" – поинтересовался Путин.

"Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая служба, Генеральная прокуратура, ФСБ. Выстроили взаимодействие и определили механизм контроля, то есть мы выработали единые оценки рисков на сегодняшний день, выстроили систему мониторинга, и вырабатываем систему мер по минимизации этих рисков. Все предложения, которые появляются, передаем в правительство", - заявил Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

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