Роскомнадзор разблокировал Telegram

Была отмечена готовность мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму

Роскомнадзор в четверг принял решение снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что решение Роскомнадзора было согласовано с Генпрокуратурой России. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - указали в Роскомнадзоре.

Там добавили, что ведомство готово взаимодействовать со всеми работающими в России интернет-компаниями, чтобы оперативно пресекать распространение экстремистской информации.

Напомним, в 2018 году мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования, которые открыли бы доступ к переписке пользователей. После этого суд принял решение заблокировать Telegram.

Однако в реальности ситуация с использованием мессенджера сложилась совершенно иная, что в апреле этого года отметил спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности, Telegram является "официальным" сервисом по распространению информации о режиме повышенной готовности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"