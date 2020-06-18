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Роскомнадзор разблокировал Telegram

15:11
  • четверг
  • 18 июня 2020

Была отмечена готовность мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму

Роскомнадзор в четверг принял решение снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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Отмечается, что решение Роскомнадзора было согласовано с Генпрокуратурой России. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - указали в Роскомнадзоре.

Там добавили, что ведомство готово взаимодействовать со всеми работающими в России интернет-компаниями, чтобы оперативно пресекать распространение экстремистской информации.

Напомним, в 2018 году мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования, которые открыли бы доступ к переписке пользователей. После этого суд принял решение заблокировать Telegram.

Однако в реальности ситуация с использованием мессенджера сложилась совершенно иная, что в апреле этого года отметил спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности, Telegram является "официальным" сервисом по распространению информации о режиме повышенной готовности.

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