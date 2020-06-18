ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь COVID-стационаров Москвы вернулись к стандартному режиму работы

15:30
  • четверг
  • 18 июня 2020

В ближайшее время начнут плановый прием еще три больницы

Столичные стационары, перепрофилированные для работы с больными коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работу. Семь из них уже ведут плановый прием, еще три примут пациентов в ближайшее время, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала о работе московских медиков в регионах

"Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и… числа госпитализаций. А значит, инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется", - заявила Ракова.

Заммэра напомнила, что ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы 10 городских стационаров – это около 6 тысяч коек. В числе начавших плановый прием - больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, № 31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн № 1. За последние дни они приняли поти 2 тысячи пациентов.

Госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского откроют свои двери для плановых пациентов в ближайшие дни. Ракова подчеркнула, что весь медперсонал сдал тесты на коронавирусную инфекцию, это будут делать еженедельно.

В Москве за последние сутки выявлено 1040 случаев заражения – это самый низкий показатель за последнее время. Число выздоровевших за это же время вновь превысило количество заразившихся - 2 046 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.