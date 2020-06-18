Семь COVID-стационаров Москвы вернулись к стандартному режиму работы

В ближайшее время начнут плановый прием еще три больницы

Столичные стационары, перепрофилированные для работы с больными коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работу. Семь из них уже ведут плановый прием, еще три примут пациентов в ближайшее время, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и… числа госпитализаций. А значит, инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется", - заявила Ракова.

Заммэра напомнила, что ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы 10 городских стационаров – это около 6 тысяч коек. В числе начавших плановый прием - больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, № 31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн № 1. За последние дни они приняли поти 2 тысячи пациентов.

Госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского откроют свои двери для плановых пациентов в ближайшие дни. Ракова подчеркнула, что весь медперсонал сдал тесты на коронавирусную инфекцию, это будут делать еженедельно.

В Москве за последние сутки выявлено 1040 случаев заражения – это самый низкий показатель за последнее время. Число выздоровевших за это же время вновь превысило количество заразившихся - 2 046 человек.

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