В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

Полиция прибыла на место происшествия

В жилом доме на улице Приорова на севере Москвы звучат выстрелы. Как сообщил источник агентства ТАСС, стрельбу открыл неизвестный.

Позже стало известно, что в квартире забаррикадировался мужчина. По предварительным данным, пострадала проживающая там женщина, в квартире находятся двое детей.

"Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей", - сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Попасть в квартиру сотрудники полиции пока не могут. Всего было произведено 6-7 выстрелов, к настоящему моменту они затихли. На место происшествия, кроме полиции, прибыли медики.

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