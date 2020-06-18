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"Я не сплю днями и ночами": Порошенко расплакался в центре Киева (видео)

16:31
  • четверг
  • 18 июня 2020

Экс-президент оплакивает смерть отца

Экс-глава украинского государства Петр Порошенко в четверг выступил на митинге в Киеве. Говоря о погибшем отце, он не смог сдержать слез.

"Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь... Я провел всю ночь возле гроба своего отца", - приводит слова Порошенко РИА Новости.

16 июня стало известно, что украинский политик Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко, скончался в киевской больнице. Порошенко-старший входил в партии "Наша Украина" и "Единство".

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