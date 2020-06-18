Депутат МГД Титов: в Зеленограде идет плановая вырубка с последующей посадкой новых лесов

Через год или два на месте вырубок будут высаживать новый лес

Член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов ("Единая Россия") отметил, что после санитарной вырубки лесов под Зеленоградом будет посажен новый, молодой лес. Об этом он заявил в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

"В самом названии Зеленограда заложено отношение всех жителей к лесу. Все зеленоградцы очень любят лес, наш город стоит в лесу. Отношение к каждому дереву особенное, я родился в Зеленограде, помню, когда строили коммуникации, каждое дерево обвивали досочками, чтобы случайно не задеть, это было в 1970-1980-х годах. Поэтому когда начинают вырубать вокруг города какие-то деревья, все жители встают в едином порыве, чтобы сохранить эти деревья. Сейчас идет санитарная рубка леса вокруг Зеленограда, проходит она интенсивно, идет уже порядка пяти лет. Сейчас она вплотную приблизилась к Зеленограду, это волнует всех горожан, появились группы в соцсетях, активисты, я их понимаю. Самое главное, чтобы после сплошной вырубки действительно высадили новый, молодой лес на этом месте", - сказал Андрей Титов.

Депутат отметил, что начал заниматься данной темой еще два месяца назад. По его словам, он направил письмо губернатору Московской области с просьбой объяснить ситуацию. "Мне ответил главный лесничий из министерства природопользования Московской области, что действительно идет плановая вырубка с последующей посадкой новых лесов. Эта плановая вырубка происходит в Московской области уже лет восемь, каждый год вырубаются участки, потом высаживается лес. Я лично участвовал пять лет назад в такой акции как раз под Зеленоградом, и когда сейчас проезжаю по Кутузовскому шоссе, вижу как мои посаженные сосны начинают расти", - пояснил Титов.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы после вырубки действительно стали высаживать именно лес. "Я, как зеленоградец, как депутат, буду всеми своими силами способствовать именно вот таким решениям, чтобы именно лес вырастал на месте вырубки. Письмо министерства лесного хозяйства так и говорит, что там действительно будет замена старого леса на новый. Связано это с короедом, большая часть деревьев съедена короедом, но чтобы посадить новый лес, надо вырубить весь старый. Это является основной проблемой, потому что зеленоградцы боятся, что там не появится лес, а это является зеленой зоной. Зеленоград находится не так далеко от Москвы, поэтому это очень важно. И люди боятся, что после вырубки там появится какой-то завод, частный сектор. Эти опасения я разделяю, но пока идет именно санитарная вырубка", - отметил депутат Мосгордумы.

Депутат, пояснил, что уже через год или два на месте вырубок будут высаживать новый лес. "Чтобы проверить это, министерство природопользования Московской области пошло навстречу и создало рабочую группу по контролю за вырубкой и дальнейшей посадки, рекультивации леса. Она создана буквально две недели назад, я надеюсь, что она будет продуктивно работать. Инициатива создания такой рабочей группы была не моя, принадлежала именно зеленоградцам, администрация Московской области пошла навстречу, за что я тоже ей благодарен", - заключил Андрей Титов.

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