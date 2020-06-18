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Систему электронного голосования по Конституции начали тестировать в Москве

16:32
  • четверг
  • 18 июня 2020

Тестовое голосование проходит на платформе 2020og.ru

В Москве началось тестирование системы, которую будут использовать во время онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России, передает портал мэра и правительства Москвы.

Тестовое голосование проходит на платформе 2020og.ru. Москвичам предлагают ответить на вопросы, что сейчас важнее для столицы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Проголосовать можно до 20:00 19 июня.

Присоединиться к тестированию могут жители столицы, которые зарегистрировались на участие в голосовании по поправкам в Конституцию до 15:00 17 июня. Для участия необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

За тестированием проследят члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий Москвы, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители СМИ.

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Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
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