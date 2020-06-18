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Есть жертвы: ЧП на севере Москвы окончилось трагически

16:27
  • четверг
  • 18 июня 2020

Среди погибших - ребенок

Стрельба в жилом доме на севере столицы привела к жертвам. Погибли четыре человека, в их числе – ребенок. Тела жертв полиция обнаружила в квартире дома на улице Приорова, куда стражи порядка прибыли из-за сообщения о выстрелах.
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

"После проникновения в квартиру обнаружены четыре тела, один из них ребенок", - рассказал источник агентства ТАСС. По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.

Ранее очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова слышна стрельба. Мужчина забаррикадировался в квартире, где вместе с ним находились женщина и двое детей. Раздались 6-7 выстрелов, затем наступила тишина.

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