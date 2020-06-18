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Космонавт попросился проголосовать по поправкам в Конституцию с орбиты

16:45
  • четверг
  • 18 июня 2020

Для решения этого вопроса в качестве наблюдателя привлекли главу Роскосмоса

Власти попробуют организовать для космонавта-москвича возможность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию удаленно - из космоса. Об этом журналистам рассказал зампред Общественной палаты Москвы, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

"У нас есть космонавт Анатолий Иванишин с московской пропиской, который сейчас на орбите, он запросил возможность проголосовать электронно. Мы рассмотрели этот вариант, это возможно, но это возможно только через Хьюстон, связь идет через Хьюстон" - сказал Алексей Венедиктов.

По его словам, для решения этого вопроса в качестве наблюдателя привлекли главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. "Он должен связаться с NASA, вот эта смс, которая сначала идёт туда, потом ее надо активировать и проголосовать. Это вызов серьезный", - отметил Алексей Венедиктов.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космический станции 9 апреля. На его борту находился новый экипаж МКС - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир) и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

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