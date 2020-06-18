Хакеры ограбили россиян на 232 миллиарда рублей

Сумма была похищена за год с банковских счетов и электронных кошельков

Банковские счета и электронные кошельки россиян за прошлый год стали легче на 232 миллиарда рублей. Такую сумму удалось присвоить мошенникам. Как сказано в докладе генпрокурора России, направленном в Совет Федерации, за последние пять лет число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий или компьютерной информации, выросло более чем в 25 раз.

"Продолжает увеличиваться удельный вес преступлений в финансово-кредитной системе: если в 2018 году он составил 27,8%, то в 2019 году - 28,8%. Растет размер выявленного ущерба по таким преступлениям: в 2019 году - 232,1 млрд рублей (в 2018 году - 171,4 млрд рублей). Это, прежде всего, обусловлено ростом мошенничеств с использованием электронных средств платежа", - говорится в докладе.

Самыми частыми среди преступлений с применением информационных технологий остаются мошенничества - за пять лет их количество выросло с 90,6 тысяч до 119,9 тысяч за год. В целом же, отмечается в докладе, их удельный вес среди киберпреступлений, напротив, снизился.

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