Как в России испытывают вакцину против коронавируса

Ее ввели первой группе добровольцев

Российская вакцина от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, введена первой группе добровольцев. Пока всё идёт без осложнений. Опытный образец уже успешно прошёл проверку на животных, а теперь его опробуют на себе 18 человек. Исследования проводятся совместно с Министерством обороны на базе госпиталя имени Бурденко. Предстоит оценить, насколько безопасен препарат и способен ли он сформировать иммунитет к инфекции.

Испытания начались. Опытную российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции доставили в госпиталь имени Бурденко. Среди первых участников эксперимента - 18 добровольцев. У всех позади - медицинские обследования и две недели изоляции в санатории, передает "ТВ Центр".

Сама процедура вакцинации не занимает много времени. И вот - добровольцы уже делятся впечатлениями. "Все отлично, обычный укол, не больно, ничего не чувствую. Обычное дело, я ничего героического в этом не вижу", - рассказал Кирилл.

Это рекомбинантная векторная вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вектор-носитель - аденовирус, а в качестве начинки в нём - белок коронавируса. Антиген, позволяющий организму выработать защиту. Сыворотка успешно прошла испытания на животных. Да и сами сотрудники центра уже неофициально проверили её на себе. Считают - результат достигнут, у всех выработался иммунитет. Вакцина сейчас существует в виде порошка - испытывать её планируют в Сеченовском университете. И в жидкой форме. Именно такую привезли сегодня в госпиталь Бурденко. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент, еще девяти - второй. Весь процесс - под контролем опытных специалистов госпиталя, раньше они неоднократно принимали участие в испытании лекарственных препаратов и вакцин. И на этот раз все прошло без осложнений.

Пока никаких побочных реакций ни у кого из добровольцев нет. После введения вакцины они еще на 28 дней останутся в госпитале. Предстоят регулярные скрининги. Врачи будут следить за состоянием здоровья и формированием иммунного ответа. Чтобы оценить, насколько эта экспериментальная вакцина безопасна.

"После проведения всестороннего обследования и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация оставшейся части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко", - сообщил начальник главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н.Бурденко Евгений Крюков.

Планируется, что клинические исследования вакцины будут завершены до конца июля, все результаты передадут в Минздрав. А наблюдать за состоянием здоровья добровольцев врачи будут и после выписки на протяжении полугода.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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