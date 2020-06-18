Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков

Мэр отметил, что это очень важная поправка

Борьба с распространением коронавируса показала в том числе и то, сколь важны для страны вносимые в Конституцию поправки, отдающие приоритет развитию здравоохранения и социальной поддержке людей. Сергей Собянин отметил это в интервью каналу "Россия-24". По мнению мэра, весь блок поправок ценен тем, что в нём каждый гражданин может найти положения, которые сочтёт наиболее важными для себя и для страны.

"Есть и поправка, которая вызывает постоянную дискуссию: по поводу снятия ограничения сроков для избрания одного лица президентом. Я считаю, что это очень важная поправка. На мой взгляд, это очень важная поправка. Потому что жёсткая норма ограничения возможности избрания гражданина президентом более двух сроков подряд - что она порождает? Она порождает, что, например, сегодня действующий президент, все знают, по действующей Конституции не имеет права избираться. Что означает для страны, для нашей страны, сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран, постоянно какие-то конфликты, вызовы? В этой стране мы получаем президента, который точно не будет избираться на следующий срок. Это означает некую политическую неопределенность, нестабильность. А к чему может привести политическая нестабильность в нашей стране? Я не хочу показывать примеры тех стран, где такое сейчас происходит, вообще невообразимое. У нас тоже всякие вызовы, кризисы политические. Но нам важно сохранять политическую стабильность. Никто же не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен. Его избирать будут, если он будет баллотироваться. Это ещё тоже не факт, это его решение", - отметил Собянин.

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