В столичных МФЦ отменили предварительную запись

"Мои документы" вернулись работе в обычном режиме

Москвичи могут посетить многофункциональные центры госуслуг без предварительной записи Столичные центры "Мои документы" вернулись к обычному режиму работы с 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Смягчаем режим. Я сегодня дал поручение - с сегодняшнего дня мы это ограничение снимем, и люди будут опять приходить без предварительной записи и получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом", - сказал Собянин эфире телеканала "Россия 24".

Посещение МФЦ по предварительной записи было введено во время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Теперь, несмотря на отмену этой меры, для посетителей сохраняются требования по социальному дистанцированию и использованию средств индивидуальной защиты.

Столичный градоначальник не ожидает давки в МФЦ после отмены ограничений: по словам Собянина, в Москве достаточно большая сеть центров "Мои документы", чтобы обслужить всех желающих. Что касается таких торжественных событий, как регистрация брака, то они пока что будут проходить без массового скопления гостей, добавил мэр.

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