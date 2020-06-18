Устроивший стрельбу в московском доме попал на видео

Его зафиксировала камера у подъезда

Трагедия произошла на севере Москвы. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова.

В ходе бытовой ссоры мужчина открыл огонь из карабина и застрелил свою бывшую сожительницу, малолетнего ребенка и ещё одну женщину, после чего забаррикадировался в квартире. Соседи вызвали полицию. Они рассказали, что мужчина пришел к подруге, с которой недавно расстался, после чего началась ссора.

Дом, где прозвучали выстрелы, оцеплен. На месте работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Стрелок покончил с собой. Известно, что он был ранее судим за кражу, а потом каким-то образом получил доступ к оружию. Камера на подъезде зафиксировала, как он входил в дом с карабином в чехле, передает сайт "Комсомольской правды".

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