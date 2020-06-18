Актрису из "Белого солнца пустыни" сбил поезд в Подмосковье

Экстренное торможение не помогло

ЧП в Одинцовском районе Подмосковья. В районе железнодорожной станции "Жаворонки" поезд сбил актрису Галину Дашевскую.

Машинист заметил Дашевскую на путях и применил экстренное торможение – но было слишком поздно. Актриса скончалась на месте.

Галина Дашевская известна по многим ролям в театре имени Моссовета, в котором прослужила всю жизнь. Карьера актрисы в кино началась в 1964 году. Она сыграла в таких фильмах, как "Поезд милосердия" и "Отпуск, который не состоялся". А в картине режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" Дашевская сыграла Джамилю – одну из жен Абдуллы. Актрисе было 79 лет.

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