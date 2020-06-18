Россияне смогут посещать концерты в июле

Пока что только на открытых площадках

Открытые концертные площадки могут принять зрителей уже в июле. Министерство культуры обратилось за соответствующим разрешением в Роспотребнадзор. В Минкульте отметили, что о возобновлении концертов просят и зрители, и исполнители.

"Впереди пора отпусков, люди отправятся на море, и есть традиция вечерних концертов на свежем воздухе. Об этом просят и зрители, и исполнители. Будем прорабатывать и надеяться, что это случится как можно скорее", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время посещения Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

Глава Минкульта признала, что в закрытом пространстве остается опасность распространения коронавируса – поэтому речь идет об открытых площадках. Сроки организации концертов будут зависеть от эпидемической ситуации в конкретном регионе – рассматривается начало или середина июля.

Министерство совместно с Роспотребнадзором определит варианты рассадки зрителей на открытом воздухе - с соблюдением социальной дистанции. В требованиях к организаторам должны быть прописаны также меры по дезинфекции музыкальных инструментов и реквизита, рассадки коллектива во время репетиций, передает ТАСС.

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