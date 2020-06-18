ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне смогут посещать концерты в июле

18:52
  • четверг
  • 18 июня 2020

Пока что только на открытых площадках

Открытые концертные площадки могут принять зрителей уже в июле. Министерство культуры обратилось за соответствующим разрешением в Роспотребнадзор. В Минкульте отметили, что о возобновлении концертов просят и зрители, и исполнители.
Глава Минкульта Любимова вылечилась от коронавируса

"Впереди пора отпусков, люди отправятся на море, и есть традиция вечерних концертов на свежем воздухе. Об этом просят и зрители, и исполнители. Будем прорабатывать и надеяться, что это случится как можно скорее", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время посещения Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

Глава Минкульта признала, что в закрытом пространстве остается опасность распространения коронавируса – поэтому речь идет об открытых площадках. Сроки организации концертов будут зависеть от эпидемической ситуации в конкретном регионе – рассматривается начало или середина июля.

Министерство совместно с Роспотребнадзором определит варианты рассадки зрителей на открытом воздухе - с соблюдением социальной дистанции. В требованиях к организаторам должны быть прописаны также меры по дезинфекции музыкальных инструментов и реквизита, рассадки коллектива во время репетиций, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зрители на концерте
Зрители на концерте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.