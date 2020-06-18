Путин пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Назарбаеву

Бывший президент Казахстана сейчас на самоизоляции

Телеграмму с выражением поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления направил Владимир Путин Нурсултану Назарбаеву. Ранее появились сообщения о заболевании экс-президента Казахстана коронавирусом.

"Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент. Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы", - говорится в телеграмме российского президента, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили COVID-19. В пресс-службе, тем не менее, отметили, что повода для беспокойства нет, Назарбаев продолжает работать дистанционно. Елбасы (лидер нации) продолжает работать дистанционно.

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