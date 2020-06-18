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Появилось видео с места стрельбы на севере Москвы

19:26
  • четверг
  • 18 июня 2020

Расследование взяла на контроль столичная прокуратура

Опубликовано видео из квартиры дома на улице Приорова в Москве, где днем 18 июня мужчина застрелил женщину и ребенка. Ролик появился на официальном YouTube-канале Следственного комитета России.
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух и более лиц, взяла на контроль столичная прокуратура. На место происшествия выезжали замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики СК России по Москве.

Наряд полиции прибыл на улицу Приорова, получив сообщение о стрельбе. Очевидцы слышали 6-7 выстрелов, прогремевших в одной из квартир. Когда полицейские проникли в квартиру, они обнаружили тела четырех человек. По предварительной версии, мужчина застрелил молодую женщину, ее ребенка и мать, после чего покончил с собой.

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