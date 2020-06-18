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"Душераздирающий визг": очевидцы рассказали о стрельбе в доме в Москве

22:25
  • четверг
  • 18 июня 2020

Что стало причиной конфликта?

Шокирующая история произошла в четверг днем на севере Москвы. Мужчина застрелил из карабина двоих женщин и малолетнего ребенка, после чего покончил с собой. Уже установлено, что действовал он не спонтанно, готовился к преступлению, недавно получил лицензию на приобретение оружия. А причиной конфликта, который привел к трагедии, скорее всего, стали недавно разорванные близкие отношения.​

Сейчас доступ к этому подъезду на улице Приорова перекрыт. Возле дверей дежурят сотрудники полиции и Следственного комитета. Именно здесь произошло жестокое нападение. По предварительным данным, погибли 4 человека.

Тела двух женщин, мужчины, а также 4-летнего ребёнка обнаружили в одной из квартир на седьмом этаже. У всех - признаки насильственной смерти. Несколько громких хлопков и надрывный женский крик – всё, что запомнили соседи, передает "ТВ Центр".

"На протяжении этих хлопков был женский визг такой душераздирающий. Потом, естественно, я посмотрел вниз, вверх - тишина. Ну и решил спуститься. Когда уже спускался вниз - одновременно подъехали сотрудники полиции с двух сторон. Говорят, покажи руки. Досмотрели меня, говорят: где тут стреляют? Я говорю: я не знаю, выстрелы это или нет, но где-то у нас на этажах", - рассказал один из очевидцев.

По предварительным данным, стрелял Севастьян Путинцев. К суду он, несмотря на довольно юный возраст в 21 год, уже привлекался по статье 158 - это кража. В квартире вместе с его бывшей девушкой Елизаветой Хлюпиной жили её мать и племянник. По информации из некоторых источников, подозреваемый был с убитой в долгих романтических отношениях - они встречались пять лет. Потом расстались. Разрыв был болезненным и остаться друзьями не получилось - молодой человек начал сильно докучать своей экс-возлюбленной.

Что именно толкнуло Путинцева на такой поступок, пока сказать сложно. Очевидно лишь одно: убийство он планировал. В стареньком крайслере, на котором парень приехал к дому, нашли чемоданчик для инструментов - внутри чехол под патроны. На заднем сидении автомобиля - чехол от винтовки, а в багажнике - упаковка от недавно купленного охотничьего ружья. Нашли в машине и свёрток неизвестного происхождения. По информации следствия, Севастьян хладнокровно убил бывшую девушку, её мать и 4-летнего мальчика, затем застрелился сам. конф

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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