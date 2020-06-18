ЦИК принял более 1 млн заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля

Ровно неделя остается до начала голосования по проекту поправок в Конституцию, которое стартует в четверг, 25 июня. Центризбирком принял уже более миллиона заявок от граждан, желающих сделать выбор по месту фактического пребывания. Более 800 тысяч москвичей заявили о намерении участвовать в электронном волеизъявлении. В четверг и завтра они могут протестировать систему на сайте 2020og.ru.

Со дня на день команда этого рыболовецкого судна отправится в море, а потому голосование по поправкам в Конституцию здесь проводят досрочно. По очереди экипаж спускается в столовую, где организован избирательный участок. Точно так же, но в открытом море проголосуют рыбаки ещё с 16 судов этой дальневосточной компании - бюллетени доставят на каждое.

Пожалуй, впервые помещения избирательных участков готовят с такой тщательностью. На входе обязательно антисептик - внутри разметка для безопасной дистанции. Будет разделение потоков, чтобы избиратели лишний раз не контактировали друг с другом.

Особенно важное значение в этих условиях приобретает дистанционное голосование. Оно доступно в двух регионах - Нижегородской области и Москве. Жители столицы могут использовать для доступа не только портал "Госуслуги", но и сайт мос.ру. До 21 июня из личного кабинета нужно подать заявление на участие. Получить подтверждение от системы электронного голосования и проголосовать в любой день с 25 по 30 июня на сайте 2020og.ru. Более 800 тысяч человек уже записались на дистанционное электронное голосование - цифра продолжает расти. Москвичи смогут проголосовать онлайн из других регионов, из-за границы и даже с МКС - там находится космонавт Анатолий Иванишин.

Система выдержит, уверяют создатели. Москва обладает всей технической инфраструктурой и имеет успешный опыт онлайн-выборов депутатов Мосгордумы. Сейчас проводятся дополнительные тесты, которые доказывают - взломать и подменить результаты без следов невозможно.

"Возможность электронно проголосовать по поводу Конституции, мне кажется, это вполне естественный для нас шаг. Это, во-первых, во-вторых, в условиях, когда есть еще риски заболеть, заразиться коронавирусом, многие люди просто не рискнут прийти на избирательный участок и мы должны предоставить им такое право", - отметил Собянин.

Впрочем, бумажные бюллетени всё равно напечатали на всех, и уже развозят по избирательным комиссиям. В традиционном виде общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду 1 июля - этот день объявлен нерабочим и можно прийти, и проголосовать офлайн. Ведь мнение каждого важно - а от результатов зависит будущее страны. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медицины, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка, положения о нерушимости границ и государственном суверенитете. В интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы обратил внимание ещё на один важный момент.

"Есть и поправка, которая вызывает постоянную дискуссию: по поводу снятия ограничения сроков для избрания одного лица президентом. Я считаю, что это очень важная поправка. На мой взгляд, это очень важная поправка. Потому что жёсткая норма ограничения возможности избрания гражданина президентом более двух сроков подряд - что она порождает? Она порождает, что, например, сегодня действующий президент, все знают, по действующей Конституции не имеет права избираться. Что означает для страны, для нашей страны, сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран, постоянно какие-то конфликты, вызовы? В этой стране мы получаем президента, который точно не будет избираться на следующий срок. Это означает некую политическую неопределенность, нестабильность. А к чему может привести политическая нестабильность в нашей стране? Я не хочу показывать примеры тех стран, где такое сейчас происходит, вообще невообразимое. У нас тоже всякие вызовы, кризисы политические. Но нам важно сохранять политическую стабильность. Никто же не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен. Его избирать будут, если он будет баллотироваться. Это ещё тоже не факт, это его решение", - отметил Собянин.

В интернете гуляет множество фейков о поправках в Конституцию. Во время заседания рабочей группы Общественной палаты было озвучено, что за последние две недели выявлено свыше полутора тысяч ложных сообщений. Очевидно, информационная кампания, компрометирующая голосование, набирает обороты.

"Мы также предполагаем, что будут попытки массированных кибератак. Мы такое наблюдали каждый раз перед выборами, которые проходили в последние три года по крайней мере. Всё-таки, друзья и коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что это наша Конституция и это должен быть наш выбор, а не чей-то ещё. Но эти господа с той стороны успокаиваться не будут, и постараются своё черное дело делать, невзирая ни на какой здравый смысл и ни на какие ограничения", - рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

В Общественной палате рекомендуют пользоваться только проверенными источниками получения информации. А в Центризбиркоме напоминают об ответственности, в том числе и уголовной, за попытки вмешательства в избирательную кампанию.

"Штраф 30 тысяч рублей - это для тех экспериментаторов, которые хотят немножко поиграть собственным голосом и проголосовать, например, дистанционно одновременно и одновременно на участке. Если это уже организованная акция, если речь идёт о попытке проголосовать за, я вот специально смотрела, более двух раз, то это уже состав уголовного преступления 142.2 УК и соответствующее наказание. Никого не хочу пугать, но всё равно произнесу - от 100 до 300 тысяч рублей штраф и до трех лет лишения свободы", - сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

То есть систему голосования злоумышленникам советуют не испытывать на прочность. Что же касается обычных граждан, для них визит на избирательный участок, как заявили в ЦИК, будет безопаснее, чем поход в супермаркет.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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