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Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

19:56
  • четверг
  • 18 июня 2020

Интеграции в общий европейский рынок Киеву недостаточно

Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе. Амбиции Киева не ограничиваются Восточным партнерством, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
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"Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.

Комментарий украинского лидера касается саммита Восточного партнерства, который проходит 18 июня в видеорежиме. В нем участвует руководство Евросоюза, главы всех государств-членов ЕС и государств Восточного партнерства.

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