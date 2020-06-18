ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва побила суточный рекорд по осадкам

20:22
  • четверг
  • 18 июня 2020

Месячная норма превышена в полтора раза

Установить новый температурный рекорд московской погоде 18 июня не удалось. Но все же в метеорологической хронике день  отмечен – суточным рекордом по осадкам. Их в столице выпало 37 миллиметров.
Причиной выхода из берегов Москвы-реки стали аномальные осадки

"18 июня 2020 года все же войдет в метеорологическую летопись, как самый дождливый день", — написал портал "Метеоновости".

Предыдущий рекорд для 18 июня был установлен в 1928 году: тогда суточная сумма осадков достигла 27, 4 миллиметра. А ливень этого дня в 2020 году увеличил количество выпавших за месяц осадков до 123 миллиметров - это 164% месячной нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Затопление проезжей части
Затопление проезжей части
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.