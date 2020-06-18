Москва побила суточный рекорд по осадкам

Месячная норма превышена в полтора раза

Установить новый температурный рекорд московской погоде 18 июня не удалось. Но все же в метеорологической хронике день отмечен – суточным рекордом по осадкам. Их в столице выпало 37 миллиметров.

"18 июня 2020 года все же войдет в метеорологическую летопись, как самый дождливый день", — написал портал "Метеоновости".

Предыдущий рекорд для 18 июня был установлен в 1928 году: тогда суточная сумма осадков достигла 27, 4 миллиметра. А ливень этого дня в 2020 году увеличил количество выпавших за месяц осадков до 123 миллиметров - это 164% месячной нормы.

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