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Стали известны детали тройного убийства на севере Москвы

21:02
  • четверг
  • 18 июня 2020

Следствие намерено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу стрелка

Мужчина, застреливший двух женщин и ребенка в квартире на севере Москвы, готовил преступление заранее. Следствие намерено привлечь к делу психологов.
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

 "В отношении мужчины, устроившего стрельбу, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным источника, одну из своих жертв – молодую женщину – преступник убил выстрелом в голову в упор. Убиты также мать женщины и ее четырехлетний ребенок.

Как выяснилось, мужчина получил разрешение на оружие два года назад. Ранее в Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях. Однако прокуратура Москвы собирается проверить, обоснованно ли мужчине выдали документы. Надзорное ведомство взяло расследование дела под свой контроль.

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