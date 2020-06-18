Путин назвал причину, побуждающую Запад переписывать историю

Это стыд за собственное предательство

Западные страны стыдятся воспоминаний о драматических днях 1938 года – когда они предавали Чехословакию и даже делили прибыль. Именно поэтому некоторые политики стремятся скрыть правду, искажая историю, пишет Владимир Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной американским изданием The National Interest.

"Сегодня европейские политики, и в частности, власти Польши, пытаются замести под ковер Мюнхенское предательство. Зачем? Тот факт, что страны однажды нарушили свои обязательства и поддержали "Мюнхенское предательство", а некоторые из них даже участвовали в дележке прибыли — это не единственная причина. Еще одна заключается в том, что это своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года", - написал президент России.

Путин напомнил, что тогда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию. А действия "партнеров" показали Советскому союзу, что западные страны могут решать вопросы безопасности без учета его интересов.

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