Разъехались давно: Эмин Агаларов раскрыл подробности развода с Гавриловой

Артист рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни

40-летний певец и предприниматель Эмин Агаларов во время интервью на шоу "Алена, блин" обсудил недавний развод с Аленой Гавриловой, а также опроверг слухи о своем романе с певицей Полиной Гагариной.

В интервью Агаларов, не озвучивая прямо причину развода, не подтвердил информацию, что Алена узнала о расставании из соцсетей позже его подписчиков.

"Все судят о событиях по постам в "Инстаграме", но на самом деле мы с Аленой разъехались еще задолго до моего поста", - отметил певец.

По словам Агаларова, расстались они на хорошей ноте. "Мы оба хотим быть хорошими родителями, для ребенка, чтобы он не чувствовал, что есть какая-то война или недопонимание", - сказал он.

Певец также сообщил, что в данный момент у него нет никаких отношений. "Что касается слухов, то ни с Полиной Гагариной, ни с Юлией Барановской у меня отношений нет", - приводит его слова "Экспресс-газета".

Этой весной сообщалось, что Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова разводятся, их брак продлился менее двух лет. Они решили сохранить дружеские отношения ради маленькой дочери.

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