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Путин пустил журналистов в свой секретный кабинет

21:58
  • четверг
  • 18 июня 2020

Президент рассказал о "жестких разговорах" с подчиненными

Представителей прессы впервые пустили в "секретный" кабинет Владимира Путина. Тайные комнаты президента расположены в первом корпусе Кремля, туда еще не ступала нога журналиста.
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Во время интервью "Россия. Кремль. Путин" российский лидер рассказал журналистам, что за дверями кабинета, где он обычно проводит рабочие встречи, есть еще несколько комнат.

"Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - признался глава государства. Показывая журналистам кабинет, президент отметил, что они первые представители СМИ, кому было позволено пройти в эти помещения.

Президента спросили об "энергетике" в Кремле. Глава государства ответил, что никогда об этом даже не думал. В то же время, признал, что в этих стенах у него бывают "жесткие разговоры" с подчиненными. Кадры интервью показали в эфире телеканала "Россия-1".

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