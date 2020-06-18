Путин пустил журналистов в свой секретный кабинет

Президент рассказал о "жестких разговорах" с подчиненными

Представителей прессы впервые пустили в "секретный" кабинет Владимира Путина. Тайные комнаты президента расположены в первом корпусе Кремля, туда еще не ступала нога журналиста.

Во время интервью "Россия. Кремль. Путин" российский лидер рассказал журналистам, что за дверями кабинета, где он обычно проводит рабочие встречи, есть еще несколько комнат.

"Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - признался глава государства. Показывая журналистам кабинет, президент отметил, что они первые представители СМИ, кому было позволено пройти в эти помещения.

Президента спросили об "энергетике" в Кремле. Глава государства ответил, что никогда об этом даже не думал. В то же время, признал, что в этих стенах у него бывают "жесткие разговоры" с подчиненными. Кадры интервью показали в эфире телеканала "Россия-1".

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