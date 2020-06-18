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Путин прокомментировал слова Зеленского о роли СССР в развязывании войны

22:33
  • четверг
  • 18 июня 2020

Такие высказывания негативно отразятся на самом ораторе, считает президент

Президент России Владимир Путин негативно оценивает высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, сравнивающего СССР и фашистскую Германию. Глава государства подчеркнул, что такие слова скажутся на отношениях Москвы и Киева.
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В январе этого года Зеленский во время визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Президент Незалежной заявил, что Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.

Отвечая на вопрос, как подобные заявления скажутся на двусторонних отношениях, Путин ответил: "Негативно".

"Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет -  имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - добавил российский лидер.

Владимир Путин дал интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" Фрагмент продемонстрировали на телеканале "Россия-1".

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