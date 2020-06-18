Оскандалившийся экс-глава Чувашии умер от коронавируса

В начале года произошло два резонансных инцидента с участием Игнатьева

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в медицинском учреждении, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Игнатьев умер. Он болел коронавирусом", - сообщил источник. Пока нет официального подтверждения этой информации.

В начале этого года Игнатьев оказался в центре двух скандалов, которые послужили причиной его исключения из "Единой России", а позже и отставки.

В интернете был опубликован ролик, на котором бывший глава региона заставил офицера МЧС подпрыгивать, чтобы получить ключи от автомобилей аварийно-спасательных служб. Поступок Игнатьева вызвал возмущение.

Неделей ранее до этого инцидента глава Чувашии на мероприятии по случаю Дня печати заявил, что нужно "мочить" журналистов, которые "все критикуют".

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