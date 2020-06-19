"Американцы запрещают": борьбу с Порошенко на Украине сравнили с сериалом

Политолог назвал ситуацию в стране бесконечным шоу

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. Почему президент Владимир Зеленский сталкивается с все большим сопротивлением Верховной Рады? Грозит ли раскол партии "Слуга народа"? И какова перспектива судебных дел против экс-президента страны Петра Порошенко? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Население (Украины) ненавидит Порошенко и требует немедленно посадить этого вора и военного преступника, которого считает ответственным за войну на Донбассе. Но американцы запрещают Зеленскому посадить Порошенко. А Зеленский он же актер, сериальный в том числе. Вот у него есть один бесконечный сериал, где сторонник мира Зеленский борется за мир на Донбассе, а ему все мешают. И еще один сериал – это Порошенко", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео.

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