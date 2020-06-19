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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,5 тысячи

08:12
  • пятница
  • 19 июня 2020

За сутки в столице умерли 48 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 48 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице за все время пандемии увеличилось с 3483 до 3531.

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"Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", - говорится в сообщении столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено почти 211 тысяч инфицированных коронавирусом. За сутки в столице было зарегистрировано 1040 новых заболевших. Выздоровели свыше 130 тысячи человек.

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