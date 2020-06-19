Раскрыт простой способ определить рак по запаху

Врач советует доверять своему обонянию

Врач-дерматолог Иринa Скорогудаева рассказала, что запах тела может свидетельствовать о наличии некоторых проблем со здоровьем.

По словам врача, изо рта человека, который болен сахарным диабетом, может пахнуть ацетоном. Организм пациентов с проблемами почек и печени вырабатывает запах аммиака. Онкологическое заболевание на поздних стадиях развития может давать запах несвежего мяса, сообщила Скорогудаева.

Распознать подобный запах на ранней стадии болезни непросто. В этом случае лучше обратить внимание на другой признак. При возникновении опухоли человек начинает потеть сильнее обычного. Усилившийся запах пота может стать первым звоночком для больного.

"При борьбе с опухолью наш организм вырабатывает фактор некроза опухоли [так называется внеклеточный белок - прим. ред.]. Этот фактор вызывает повышение температуры. Один из ранних признаков онкоперерождения [перерождение доброкачественной опухоли в злокачественную] - это невысокая температура, которая длительно держится. Если температура растет, мы должны включить терморегуляцию [с помощью потовыделения], чтобы снижать температуру", - рассказала Иринa Скорогудаева в программе "О самом главном".

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