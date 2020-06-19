ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыт простой способ определить рак по запаху

08:56
  • пятница
  • 19 июня 2020

Врач советует доверять своему обонянию

Врач-дерматолог Иринa Скорогудаева рассказала, что запах тела может свидетельствовать о наличии некоторых проблем со здоровьем. 
Найден способ диагностировать рак мозга за 10 минут

По словам врача, изо рта человека, который болен сахарным диабетом, может пахнуть ацетоном. Организм пациентов с проблемами почек и печени вырабатывает запах аммиака. Онкологическое заболевание на поздних стадиях развития может давать запах несвежего мяса, сообщила Скорогудаева. 

Распознать подобный запах на ранней стадии болезни непросто. В этом случае лучше обратить внимание на другой признак. При возникновении опухоли человек начинает потеть сильнее обычного. Усилившийся запах пота может стать первым звоночком для больного. 

"При борьбе с опухолью наш организм вырабатывает фактор некроза опухоли [так называется внеклеточный белок - прим. ред.]. Этот фактор вызывает повышение температуры. Один из ранних признаков онкоперерождения [перерождение доброкачественной опухоли в злокачественную] - это невысокая температура, которая длительно держится. Если температура растет, мы должны включить терморегуляцию [с помощью потовыделения], чтобы снижать температуру", - рассказала Иринa Скорогудаева в программе "О самом главном".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Запах
Запах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.