"Немцы владеют оружием, но трусливые": рассекречены документы о первых днях войны

Красной Армии удавалось дать отпор противнику

Министерство обороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны. В архиве представлены ранее неизвестные сводки Генштаба Красной армии, сведения с фронтов, шифрограммы и воспоминания участников первых боев.

В документах говорится, что к 22 июня Германия сосредоточила на границе с СССР 114 пехотных, 11 моторизированных и 15 танковых дивизий. Несмотря на внезапность нападения гитлеровской армии и крайне тяжелую ситуацию, Красной армии в первые дни войны удавалось давать достойный отпор противнику. В частности, в районе Рава-Русская Львовской области части 6-й армии только 23 июня уничтожили 50 немецких самолетов, а авиация фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.

В части документов содержится оценка качеств противника. Командиры Красной армии в первые дни войны докладывали, что немцы хорошо владеют оружием, но трусливы. При штыковых атаках после криков "ура" они бросались в бегство, а немецкие бомбардировщики спешно уходили, увидев даже один советский истребитель.

"Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом – "немцы наступают методично и по расписанию", - рассказали в Минобороны.

Уникальные документы доступны на специальном сайте Министерства обороны.

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