Дочь Ефремова решила стать опекуном отвернувшейся от нее матери

Женщина не пускает родную дочь в квартиру

19-летняя Анна Мария, дочь Михаила Ефремова, решила стать опекуном своей матери - актрисы Ксении Качалиной, у которой возникли серьезные проблемы с алкоголем.

Анна Мария почти не общается с матерью. По словам девушки, разум Качалиной постепенно угасает, она ни дня не может прожить без бутылки. "Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо", - признавалась дочь Ефремова.

После смертельной аварии с участием актера Анна Мария внезапно решила позаботиться о матери. Женщину содержал Ефремов, но теперь она может лишиться всякой помощи. Ведь не исключено, что артист получит реальный срок.

"Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь - только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем", - рассказал "СтарХиту" адвокат Владимир Комсолев, представляющий интересы Анны Марии.

По его словам, дочь Ефремова прописана в квартире, где живет Качалина. Но женщина сменила замки и не пускает девушку к себе. "А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?" - задается вопросом юрист.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Зверев. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

Видео: Ефремов обратился к семье погибшего курьера

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