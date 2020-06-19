Веру Брежневу перепутали с женой Владимира Зеленского

На новость о заражении супруги президента Украины коронавирусом газета поставила постер фильма

Турецкая газета перепутала фотографию супруги президента Украины Елены Зеленской и украинской певицы и актрисы Веры Брежневой.

В статье Hurriyet говорится о заражении жены украинского лидера коронавирусом, однако в качестве иллюстрации использован постер фильма, на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей роль его супруги в фильме "8 лучших свиданий".

Материал также появился на сайте издания, однако позднее фотографию в электронной версии поменяли.

"Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула. Мендель будет в гневе", - шутят в твитере.

"Эта сладкая парочка еще и детей у кого-то украла", - заметил один из пользователей соцсети.

Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.

Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt — Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020

16 июня стало известно, что первую леди Украины Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией, которую спровоцировала коронавирусная инфекция. Она находится в изоляции, под наблюдением врачей в стационаре киевской больницы.

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