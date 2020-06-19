Принца Гарри оскорбили требования королевы к Меган Маркл

Королева настаивала на заключении брачного контракта

Принц Гарри поругался со своей бабушкой накануне свадьбы с Меган Маркл. Елизавета II настаивала, что пара должна заключить брачный контракт. Это требование привело в бешенство влюбленного внука.

Новые подробности из жизни монаршей семьи прозвучали в документальном фильме "Гарри и Меган: Освобожденные" на французском канале BFMTV. Королевский эксперт Анджела Левин утверждает, что согласно договору, на котором настаивала королева, Меган Маркл при разводе должна была получить заранее определенную сумму. Оскорбленный Гарри в ответ заявил бабушке, что намерен прожить со своей избранницей всю жизнь, доверяет ей и ничего подписывать не будет.

Сама Маркл тоже была не в восторге от условия Елизаветы. По словам Левин, она заявила Гарри, что не собирается идти на компромисс с королевской семьей и подчиняться ее требованиям.

Эксперт по монаршей семье также рассказала, как Гарри обучал Маркл королевскому протоколу. Делал он это очень аккуратно, чтобы не шокировать девушку, как в свое время поступил принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Слухи о скандалах в королевской семье из-за Меган Маркл ходят с тех пор, как пара объявила о помолвке. СМИ утверждают, что супруга принца конфликтует с королевой, Кейт Миддлтон, другими членами королевской семьи и даже рядовыми сотрудниками дворца.

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