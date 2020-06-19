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Возлюбленная Тимати резко высказалась о супружеской измене

09:44
  • пятница
  • 19 июня 2020

Она не потерпит предательства

24-летняя модель Анастасия Решетова, которая вместе с рэпером Тимати воспитывает маленького сына, высказалась на тему супружеской измены. 
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Одна из подписчиц спросила Решетову, как ей реагировать на измену супруга. "Если проблема не в вас, то пойти и изменить ему тоже", - посоветовала модель, сопроводив свой текст тремя смеющимися эмодзи. 

Позднее поклонники вынудили возлюбленную Тимати более серьезно высказаться по этому вопросу. Молодая мамочка заявила, что терпеть измену нельзя. Нужно уходить от неверного супруга. "Если, не дай Бог, столкнетесь с этим, то ваше сердце вам подскажет, но рыдать дома, уткнувшись в подушку я вам точно не советую", - сказала Анастасия Решетова. 

Решетова и Тимати встречаются около пяти лет. В 2019 году модель родила музыканту сына Ратмира. Несмотря на столь серьезные отношения, возлюбленные не торопятся жениться. 

Ранее Тимати жил в гражданском браке с моделью Аленой Шишковой, которая подарила ему дочь Алису.

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