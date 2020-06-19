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Как правильно утолить жажду в жаркую погоду

09:56
  • пятница
  • 19 июня 2020

Диетолог рекомендует пить воду и напитки с травами

Лучший вариант для утоления жажды во время жаркой погоды - это негазированная охлажденная, но не ледяная, вода.

"Причем она не должна быть очищена до дистиллированного состояния, так как важно восполнять потери электролитов с обильным потом. Столовые минеральные воды с низкой минерализацией, соответствующие вашим предпочтениям, также отлично справятся с этой задачей, восполнят потерянную жидкость и станут источником микроэлементов", - пояснила диетолог Наталья Пугачева.

Врач советует также избегать сладких жидкостей. Лучше готовить напитки на основе кефира или айрана с добавлением душистых трав и ягод.

"Если есть время и желание, можно готовить коктейли на основе растительного молока, нежирного кефира, айрана или молочной сыворотки, добавляя к ним те же душистые травы, ягоды, но не сахар", - сказала Пугачева в разговоре с АГН "Москва".

По ее словам, хорошо справляется с жаждой и несладкая газированная вода, но не стоит ее употреблять в больших объемах. Врач не рекомендовала употреблять в жару сладкие газированные напитки и фруктовые соки.

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