В России за сутки выявили 7972 заболевших коронавирусом

Скончался 181 человек
За минувшие сутки в России выявили еще 7972 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 569 063.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1136. В Подмосковье заболели еще 646 человек.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончался 181 пациент с коронавирусом. Из них 48 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 7 841 человек.
Выздоровели от коронавируса 324 406 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"