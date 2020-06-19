В России за сутки выявили 7972 заболевших коронавирусом

Скончался 181 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 7972 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 569 063.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1136. В Подмосковье заболели еще 646 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончался 181 пациент с коронавирусом. Из них 48 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 7 841 человек.

Выздоровели от коронавируса 324 406 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"