ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Муцениеце победила в стычке с фанатами Прилучного

10:32
  • пятница
  • 19 июня 2020

Она отстояла свою честь

Актриса Агата Муцениеце, которая на днях официально развелась с актером Павлом Прилучным, потребовала от фанатов экс-супруга удалить порочащее ее видео. 
"Не могу быть один": Прилучный сделал признание после развода с Муцениеце

В Сети опубликовали видео, которое, как пишут СМИ, выставило Муцениеце в неприглядном свете. Актриса возмутилась, после чего ролик удалили. По слухам, на этом настоял сам Прилучный. 

Администратор фан-группы извинилась за публикацию информации, вводящей в заблуждение, и за обнародование некорректного видео, которое порочит честь актрисы. 

Агата Муцениеце назвала это своей "маленькой победой". Она призвала всех фанатов Прилучного помнить о том, что уважение превыше всего. 

"Оставайтесь группой поклонников творчества! И соблюдайте границы! Я рада, что мы выяснили этот острый вопрос и очень надеюсь, что вы более не будете упоминать меня и мое имя. Прошу уже не первый раз", - написала звезда в Instagram. 

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности. Актеры развелись 15 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.