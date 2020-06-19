Муцениеце победила в стычке с фанатами Прилучного

Она отстояла свою честь

Актриса Агата Муцениеце, которая на днях официально развелась с актером Павлом Прилучным, потребовала от фанатов экс-супруга удалить порочащее ее видео.

В Сети опубликовали видео, которое, как пишут СМИ, выставило Муцениеце в неприглядном свете. Актриса возмутилась, после чего ролик удалили. По слухам, на этом настоял сам Прилучный.

Администратор фан-группы извинилась за публикацию информации, вводящей в заблуждение, и за обнародование некорректного видео, которое порочит честь актрисы.

Агата Муцениеце назвала это своей "маленькой победой". Она призвала всех фанатов Прилучного помнить о том, что уважение превыше всего.

"Оставайтесь группой поклонников творчества! И соблюдайте границы! Я рада, что мы выяснили этот острый вопрос и очень надеюсь, что вы более не будете упоминать меня и мое имя. Прошу уже не первый раз", - написала звезда в Instagram.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности. Актеры развелись 15 июня.

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