Музыкант Алексей Белов: считаю все намеченные поправки в Конституцию важными

Это глобальный сдвиг вектора движения российского общества, полагает он

Все намеченные поправки в Конституцию России очень важны, уверен лидер и один из основателей рок-группы "Парк Горького" Алексей Белов.

"Это глобальный сдвиг вектора движения российского общества. В недавние годы мы все видели, как в так называемых странах прогрессивного мышления менялось понятие о семье, как начали рушиться тысячелетние патриархальные устои. 20 с лишним лет назад я был резидентом США и уже тогда сердцем чувствовал неладное", - сказал Беляев агентству "Москва".

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Москвичи смогут проголосовать по поправкам дистанционно.

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