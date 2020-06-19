Путин в статье о Второй мировой назвал подлостью глумление над памятью

Президент напомнил, что СССР внес наибольший вклад в разгром нацизма

Причины Второй мировой войны, цена победы и уроки, которые человечество вынесло из самого страшного конфликта в истории. Этим темам посвящена статья Владимира Путина, опубликованная на сайтах Кремля и "Российской газеты". В большом материале под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" - подробный анализ сложных событий, ранее неизвестные факты и рассказ о жизни семьи президента в военные годы.

Путин напомнил, что СССР внёс наибольший вклад в разгром нацизма. А советское руководство не запятнало себя личными контактами с Гитлером - в отличие от западных политиков, которые по сути, способствовали началу самого страшного конфликта.

"Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга", - пишет Путин.

Зарубежные страны предпочитают замалчивать этот факт и намеренно искажают правду о войне. Год назад Европарламент принял резолюцию, которая возлагает ответственность за Вторую мировую на Германию и СССР. И таких попыток переписать историю – много.

"Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75‑летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по‑разному, но от этого она не перестаёт быть омерзительной", - указывает президент России.

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