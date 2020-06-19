Минобороны опубликовало уникальный архив о начале ВОВ

В своих дневниках фронтовики описывали слабые стороны гитлеровцев

Сводки с полей сражений, разведданные, а также воспоминания участников первых боёв Великой Отечественной войны - уникальные архивные документы рассекретило Минобороны России. На сайте ведомства открыли два новых раздела. Один посвящён началу войны, второй - подготовке и проведению триумфального Парада Победы. В своих дневниках фронтовики рассказывали о первых успехах Красной армии, описывали слабые стороны гитлеровцев.

"Итак, война. Немцы обрушились своей авиацией и танками на наши войска, города и села". Это фрагмент дневника начальника штаба 3-й армии Белорусского военного округа, генерала Кондратьева. Запись сделана 23 июня 1941 года. И таких страниц - печатных и рукописных, на бланках и тетрадных листках, в которых офицеры Красной Армии сообщают о первых днях и часах Великой Отечественной, в рассекреченных сегодня материалах - десятки. В каждом - документально о том, какой отпор получили фашисты, уже на границе с СССР.

"В результате успешных атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был отброшен за госграницу, потеряв убитыми и ранеными до 800 человек. В течение 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и 6 танков противника", - говорится в документе.

Еще никогда и ни в одной стране Европе немцы не несли таких потерь всего за два дня. Да, положение советских войск, на всех фронтах, складывается тяжелейшее. Еще сложнее немецким генералам было докладывать и объяснять Гитлеру, почему его передовые части отступают и сдаются.

Наверное, самый интересный раздел - сообщения раненных командиров. Раздробленные, уже оказавшись в тылу фашистов, красноармейцы не только ожесточенно оборонялись, но и переходили в контратаки. Причем с такой яростью, что одним криком "ура" заставляли немцев бежать.

"Немцы штыковой атаки не принимают, бегут. Офицеры пытаются остановить солдат, но это не удается, тогда они начинают стрелять в отходящих своих солдат", - говорится в документе, который опубликовало Минобороны.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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