Жители Петербурга открыли "купальный сезон" из-за удара стихии

Северная столица превратилась в Венецию

Ливни и град сразу в нескольких регионах России. Под воду ушли улицы Севастополя, подтопления в Еврейской автономной области. Сильные дожди прошли и в Москве, но больше всего от разгула стихии пострадал Санкт-Петербург. Шквалистый ветер валил деревья, повреждены автомобили.

- Открыли купальный сезон!

Купальный сезон открыли для себя все жители Санкт-Петербурга. Всего за два часа живописная Северная столица превратилась в не менее живописную Венецию. После рекордной за последние 115 лет жары на город обрушился грозовой ливень. Выпало почти половина месячной нормы осадков. Пешеходы переходили улицы буквально вброд, автомобилисты форсировали затопленные перекрёстки.

- Ох, выехал на классную рыбалку. Вообще, ребят, море. Просто потрясно. Это просто дождь в Питере прошел слегка.

Жители Кронштадта подошли к вопросу более ответственно и отправились рыбачить сразу на лодке, приводя в недоумение автомобилистов. Кто кому должен уступать дорогу - водители или капитан плавсредства - не очень понятно. Городская ливнёвка не справлялась с потоками. В офисах и торговых центрах били гейзеры. На улицах напор воды выбивал канализационные люки, устраивая стихийные фонтаны.

- Люк всплывает вообще. В Питере - жесть. До дома не доехать.

Не обошлось и без пострадавших. Семилетнего ребенка, который играл на пляже Финского залива, ударило молнией. Медики 45 минут боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Мощный ливень накануне прошёл и в столичном регионе, местами с градом. Машины глохли в Севастополе, там уже несколько дней подряд действует штормовое предупреждение.

Пока лето не задалось и у жителей Еврейской автономной области. Град, который прошёл в регионе, повредил крыши многоквартирных домов, выбил окна в больницах и школах. Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия.

"Продолжаем оказывать адресную помощь маломобильным гражданам частного жилого сектора. Также продолжаются работы оценочных комиссий по подсчету ущерба", - заявил замначальника ГУ МЧС России по ЕАО Алексей Таекин.

В ближайшие выходные в регионе сохранится неустойчивая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны и в Центральной России, местами град. В столице объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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