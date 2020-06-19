Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты

Её полномочия продлятся до 2023 года

В Москве проходит первое пленарное заседание Общественной палаты седьмого состава. В числе главных тем - назначение нового руководства госоргана.

На пост секретаря переизбрана Лидия Михеева. Её полномочия продлятся до 2023 года. В эти минуты рассматриваются кандидатуры заместителей, а также составы комиссий и рабочих групп. В ходе заседания будут определены приоритеты работы на ближайшие три года. Седьмой состав Общественной палаты был сформирован 16 июня.

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