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Место гибели Джорджа Флойда в США используют для обрядов и паломничества

11:55
  • пятница
  • 19 июня 2020

Погибший от рук полиции чернокожий мужчина стал негласным мучеником

В США отмечают День отмены рабства. На фоне массовых демонстраций против расизма подход к дате - особенный. В Нью-Йорке этот день объявили выходным. В Сан-Франциско демонтировали статую Колумба. По заявлению местных властей, человек, открывший Новый Свет, не заслуживает почтения. Война с памятниками продолжается по всей стране.

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Памятники известных в прошлом людей, которые вдруг оказались неугодны, исписаны граффити, а некоторые и вовсе в порыве народного гнева сброшены с постаментов на землю, а недовольных всё равно много. Под пристальным вниманием журналистов с Капитолийских холмов насильно переселяют героев гражданской войны - точнее, их портреты, которые висели в коридорах Конгресса с конца XIX века. Неугодными они стали лишь потому, что воевали на стороне южан, а значит поддерживали рабство.

Вот только историю  вместе с портретами за дверь вынести не удастся. Но это нынешние реалии США. Конфедераты объявлены расистами, а значит, место им - где угодно, вот только не в современной Америке. Председатель палаты представителей Нэнси Пелоси, которая и пролоббировала переезд неугодных деятелей прошлого в кладовку - со свойственным ей пафосом вещает о правильности такого решения.

"Я уже неоднократно говорила, что в этих освящённых залах - в нашем храме демократии - нет места для тех людей, которые совмещали в себе насильственный фанатизм и гротескный расизм Конфедерации. Мы не должны увековечивать их память!" – заявила Нэнси Пелоси, председатель палаты представителей Конгресса.

Темнокожее население требует справедливости. Руководящие посты должны занимать афроамериканцы - такой принцип всё чаще звучит и от представителей крупных американских компаний. С заявлением о реструктуризации кадровой политики уже выступило руководство фейсбука.

"Мы уже обещали, что к концу 2023 года 50% нашего персонала будут составлять представители меньшинств. В течение следующих пяти лет обязуемся на 30% увеличить долю темнокожих людей на руководящих позициях", - говорится в заявлении компании.

Тем временем, тот из-за кого и начались массовые беспорядки, стал негласным мучеником. На месте гибели Джорджа Флойда спешно установили купель и теперь проводят обряды крещения для всех желающих. Потянулись сюда и паломники.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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